Якщо ви хочете зменшити витрати на паливо гарантовано і швидко, встановлення ГБО вам не уникнути. Сучасні системи живлення скрапленим газом дають власникові кілька явних переваг.

Сотні тисяч автомобілістів, бажаючи знизити витрати на паливо, знайшли вагомі причини для встановлення ГБО на свої легковики. І хоча точної статистики про кількість "газифікованих" машин в Україні немає, оскільки багато власників не вносять ГБО в техпаспорт, очевидно, що такої техніки не менше чверті від загальної кількості бензинових машин.

Але всі власники успішно користуються багатьма перевагами газопаливної системи, часом не про всі з них навіть здогадуючись.

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1. Економія

Ціна на літр зрідженого нафтового газу – СНД (LPG) – в середньому наполовину нижче, ніж на бензин А-95. Це загальносвітовий показник, хоча в Україні в залежності від сезону газ буває і втричі дешевший за бензин. Але оскільки апетит двигуна на газі більше (на 10-15 %), ніж на бензині, середньорічна економія навряд чи перевищить 40-50%. Але що об'ємніше двигун, тим помітніше буде економія.

Повний комплект ГБО містить чимало вузлів, та всі вони давно освоєні у виробництві, і в експлуатації не доставляють клопоту – звісно, якщо не купувати напівкустарні вироби no name і не монтувати їх куди попало

2. Надійність

Сучасні газобалонні системи 4-покоління (інжекторні) стали довговічними, надійними і абсолютно безпроблемними у повсякденній експлуатації. Компоненти ГБО сьогодні потребують уваги не більше, ніж штатні системи автомобіля.

3. Ресурс двигуна

Прагнучи знизити витрати на паливо шляхом встановлення ГБО, автомобілісти отримують додаткові плюси. Так, при роботі на газі двигун піддається меншому зношуванню. По-перше, тому, що газ не змиває мастило зі стінок циліндра, як це буває при роботі на бензині (в особливості при холодному двигуні), і кільця не шліфують їх "на суху". А по-друге, тому що при високому октановому числі пропан-бутану (понад 100 одиниць) виключається детонація, і поршні не страждають від ударних навантажень.

4. Ресурс масла

У пропан-бутановій суміші, на якій їздять автомобілі, порівняно з бензином набагато менше речовин, які старять масло (підвищення кислотності і в'язкості, зниження ефективності присадок). Та й у прямий контакт з маслом газ вступає рідше за бензин.

Відповідно, масло в моторі з ГБО довше зберігає свої первинні якості – це позитивно позначається на ресурсі двигуна в цілому. А крім того, якщо прострочити заміну масла на тисячу-другу кілометрів, двигуну не буде завдано помітної шкоди.

5. Запас ходу

Сумарна ємність бензинового баку і газового балону приблизно вдвічі більше за стандартний варіант, але сімейний автомобіль – не танк і не бойовий корабель, дворазовий запас автономного ходу йому мати не обов'язково. Але автовласники після установки ГБО відзначають ще одну зручність: за умов обмеженості у фінансах тепер їм необов'язково пильно стежити за залишком бензину і газу в баках. Оскільки в разі відпрацювання залишку до нуля завжди є можливість переключитися на інший вид палива і попрямувати до заправки.

Ця обставина особливо важлива власникам старих машин з великим пробігом, які вже схильні до поломок: після установки ГБО машина отримує продубльовану систему живлення. Тож в разі відмови її бензинової частини можна доїхати до місця ремонту на газі – і навпаки.

6. Вибір АЗС

Часи, коли перед далекою поїздкою потрібно було запасатися картою розташування газових заправок, давно пройшли. Сьогодні у власника газифікованого автомобілю є вибір відразу за кількома критеріями: брендові автозаправні комплекси з високим рівнем сервісу, звичайні АЗС середнього рівня і дешеві придорожні пункти, де заправляють виключно газом.

Газопаливна інфраструктура в Україні активно развивається, сьогодні зріджений пропан-бутан продають на багатьох мережевих брендових АЗС – із відповідним рівнем сервісу та рештою атрибутів великої автомобільної цивілізації

7. Вибір ГБО

Природно, що прагнучи знизити витрати на паливо, автовласник намагатиметься заощадити на покупці газобалонного обладнання. Зрозуміло, що зовсім вже дешеві вузли крім проблем в експлуатації нічого не дадуть, але приємна особливість сучасних ГБО в тому, що вона дає можливість скомплектувати систему з компонентів різного рівня.

Купивши важливі, відповідальні вузли (редуктор, форсунки, мультиклапан, ЕБУ) від того чи іншого серйозного бренду і взявши другорядні деталі (трубопроводи, пульт управління, клапани, балон) у більш доступного виробника.

Одна з переваг ГБО полягає у тому, що його можна укомплектувати вузлами самостійно, відповідно до своїх фінансових можливостей. Хоча офіційні представники брендів і не радять цього робити

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Залишається додати, що в прагненні зменшити витрати на паливо не можна економити на монтажі ГБО. Адже крім власне інсталяції компонентів системи в автомобіль установники повинні у підсумку налаштувати всю систему. А це – справа не тільки чи не найважливіша, але й найскладніше, оскільки вимагає досвіду, часу і спеціального програмного забезпечення.