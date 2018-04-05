Рейтинг створено за результатами продажів нових легкових автомобілів в Україні в першому кварталі 2018 року.

В першому кварталі 2018 року в Україні було реалізовано 19,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Представляємо п'ять моделей нових авто, які користувалися найбільшим попитом за підсумками перших трьох місяців.

Лідером ринку першого кварталу став автомобіль Volkswagen Golf, який обрали 1160 українців. Найбільше серед них – дизельних версій в кузові універсал Sportwagen, привезених імпортером марки з Мексики.

Другим за популярністю став також представник концерну Volkswagen AG, автомобіль Audi A3, реалізація якого за три місяці досягла 745 од.

Третя і четверта позиції – за автомобілями японської автомобілебудівної корпорації Toyota. Трохи більше купили кросоверів Toyota RAV4 (744 авто).

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Новинка цього року - седан Toyota Camry (662 авто) – опинилася на червертій позиції.

Замикає лідерську п’ятірку Renault Duster. Цей компактний кросовер розійшовся тиражем 660 шт. Йдеться про минулу генерацію моделі, адже нова вийшла лише в квітні.

До ТОП-10 першого кварталу також увійшли: Nissan Qashqai – 494 шт.; Ravon R2 – 484 шт.; Hyundai Tucson – 477 шт.; Nissan X-Trail – 460 шт.; Skoda Octavia – 443 шт.

Нагадаємо, що в березні український авторинок впав на 4%