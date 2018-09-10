Французький виробник гіперкарів переходить на електроенергію.

Генеральний директор Bugatti Штефан Вінкельманн заявив, що у W16 з чотирма турбінами не буде наступника. Компанія переходить до виробництва гібридних та електричних автомобілів.

На сьогодні Bugatti є єдиною компанією, котра використовує двигуни W16 у своїх автомобілях. Та у наступника Chiron та ультрарідкісного Divo у моторному відсіку буде зовсім інший силовий агрегат. Про це у інтерв’ю австралійському виданню CarAdvice повідомив Штефан Вінкельманн – генеральний директор Bugatti.

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“Рано чи пізно законодавство змусить кожного зробити радикальні кроки. Якщо ви хочете бути на передовій технологій, важливо вибрати правильний момент для зміни курсу”, – сказав Вінкельманн. Нагадаємо, марка Bugatti входить до складу концерну Volkswagen, котрий вже три роки потерпає від скандалу, знаному як дизельгейт.

Нагадаємо, Bugatti почала оснащувати двигунами W16 модель Veyron, починаючи з 2005 року. 8-літровий агрегат, що являє собою комбінацію двох V8 зі спільним колінвалом, Бугатті оснастила чотирма турбінами, забезпечивши мотору віддачу у 987 кінських сил. Протягом наступних років інженери компанії внесли серію конструктивних змін, котра дозволила збільшити віддачу двигуна до 1500 кінських сил. У такому виконанні W16 встановлюється на Chiron та Divo.

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