Довершеність не має меж, вважають творці неймовірного Bugatti Chiron. Спеціальна версія Sport є ще більш розкішною та краще керованою, ніж звичайний Шірон. Та й коштує "трохи" дорожче.

Чи варто говорити про те, що Bugatti Chiron – один з кращих автомобілів у світі за показниками розгону та максимальної швидкості? Але час не стоїть на місці і на рекорди цього гіперкара вже претендують чимало сучасних авто. Творці Chiron не хвилюються, вважаючи що динаміка Bugatti усе ще на висоті, а от керованість автомобіля дещо підправили. Додали кілька свіжих дизайнерських рішень та представили оновлену модель з назвою Chiron Sport.

Основними новаціями моделі стали покращена аеродинаміка, поліпшені налаштування рульового управління і підвіски, знижена маса.

Як і звичайний, Chiron Sport оснащується турбованим W16 об’ємом 8 літрів, що продукує 1500 к.с. і 1600 Н*м. Інженерам Bugatti вдалось полегшити кузов автомобіля на 18 кг, але динамічні показники залишились на рівні базового Chiron. Основною ж метою розробників було досягти більш точного і швидкого проходження зв'язок поворотів. І цієї мети вдалось досягти: трасу для тестів керованості Нардо на півдні Італії Chiron Sport долає на п'ять секунд швидше, ніж звичайний Шірон. Одним з рішень, що допомогли у досягнені цілі став модернізований задній диференціал з функцією Dynamic Torque Vectoring для перерозподілу тяги в поворотах між правим і лівим колесом.

Що до зовнішності Chiron Sport, то найпомітнішою ознакою новинки є число 16 на радіаторній решітці – воно відповідає кількості циліндрів двигуна. Серед інших характерних особливостей Sport нові полегшені колісні диски Course, фарбування передньої частини автомобіля і видиме вуглецеве волокно задньої частини, круглі вихлопні труби замість гранених. Кілька особливих “фішок” отримав і салон гіперкара. Так, кнопки запуску двигуна та вибору режиму руху вкриті чорним анодом, на внутрішніх панелях авто з’явились логотипи Chiron Sport.

Базова вартість Bugatti Chiron Sport складає 2,65 млн євро. Перші замовлені автомобілі надійдуть до покупців до кінця нинішнього року.

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