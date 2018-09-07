Відголоски дизельгейту усе ще боляче б'ють по іміджу і фінансах німецького автогіганта.

Коли вже здавалось, що про дизельгейт вже забули, Volkswagen знову запрошують до суду. Інвестори обурені, що автовиробник не повідомив про усі свої справи тих, хто вкладає у компанію гроші і вимагають компенсації у 9,2 мільярди євро.

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Через сумнозвісний скандал з махінаціями у показниках шкідливих викидів дизельних автомобілів концерн Volkswagen вже зазнав чимало збитків. Топ-менеджер Volkswagen of America отримав семирічний тюремний строк, у США тисячі машин іржавіють на полях аеродромів, споживачам виплачено мільярди доларів моральної компенсації, німецькому уряду сплачено штрафи… Загалом концерн вже виплатив штрафів на 27,4 мільярди євро, та на цьому справу ще не закрито.

Наступного тижня почнеться суд у справі інвестори проти Volkswagen. Позивач вимагає компенсації у 9,2 мільярди євро (більше $10,7 мільярдів), стверджуючи, що автовиробник повинен був інформувати акціонерів про скандал щодо забруднення дизельних газів перед регуляторами у вересні 2015 року. Загалом автоконцерну висунуто 1670 претензій

Позивач наголошує, що вчасне інформування інвесторів до 18 вересня 2015 року допомогло б уникнути акціонерам втрат, котрих вони зазнали після оприлюднення звіту Агентства захисту навколишнього середовища США (EPA).

Дизельгейт призвів до обвалу акцій, максимальне зафіксоване зниження вартості зафіксовано на 37 відсотках. Volkswagen визнав систематичне порушення при тестуванні емісій, однакзаперечує порушення у питаннях розкриття інформації.

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