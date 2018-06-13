Це на додачу до відшкодувань за "дизельгейт" у $4.3 мільярди уряду США.

Концерн Volkswagen отримав новий штраф за маніпуляції з показниками шкідливих викидів у себе на батьківщині. Німецький уряд зобов’яза автогіганта виплатити 1 мільярд євро штрафу.

Видання Autoblog повідомляє з посиланням на власні джерела, що правління Volkswagen AG погодилось з такою сумою штрафу і не збирається подавати апеляцій чи оскаржувати рішення німецької прокуратури. Ця сума не є частиною штрафу у 28,5 мільярдів євро, накладеного на компанію.

Прокуратура Брауншвейгу наклала на Volkswagen штраф за “неприпустимі програмні функції”, виявлені у 10,7 мільйонів автомобілів, випущених з 2007 по 2015 рік. При цьому приватні судові позови проти Volkswagen, пов’язані з махінаціями з автомобілями, прокуратурою до уваги не брались.

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