Це питання хвилює чи не кожного власника машини з автоматичною трансмісією.

Хлопці, що замінили стару команду Top Gear, вирішили перевірити, що трапиться, коли застосувати ручне стояночне гальмо на швидкості у 120 миль або 193 кіолометри на годину.

Автомобілі з механічним важелем ручного гальма – вимираючий вид, принаймні поза межами нашої країни. І хоч без додаткового важеля у салоні значно зручніше і комфортніше, “давати кута” на машині з АКП доводиться за допомогою інших прийомів.

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Але ж чи не кожного автомобіліста цікавить питання, що може трапитись від увімкнення кнопки ручного стояночного гальма на швидкості, а може, ще й з повернутим кермом. Відповідь на це питання дає Кріс Харріс – один з нових ведучих популярного британського шоу.

Вбравшись у кумедні спортивні обладунки та посадивши поряд себе свого колегу Рорі Рейда “у якості баласту”, Кріс розігнав Volkswagen Golf R (310 к.с.) до 193 км/год та смикнув ричажок ручного гальма.



Як і слідувало очікувати, електроніка м’яко зупинила автомобіль. Це, здається трохи розчарувало Кріса, котрий сподівався ефектнішого фіналу, тож він вирішив спробувати ще й “дати кута” – пустити машину в занос. Та й тут його спіткала невдача.

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