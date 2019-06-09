Этот вопрос волнует едва ли не каждого владельца машины с автоматической трансмиссией.

Ребята, заменившие старую команду Top Gear, решили проверить, что случится, когда применить ручной стояночный тормоз на скорости в 120 миль или 193 километров на час.

Автомобили с механическим рычагом ручного тормоза – вымирающий вид, по крайней мере за пределами нашей страны. И хоть без дополнительного рычага в салоне гораздо удобнее и комфортнее, “давать угол” на машине с АКП приходится с помощью других приемов.

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Но не каждого автомобилиста интересует вопрос, что может случиться от включения кнопки ручного стояночного тормоза на скорости, а может, еще и с повернутым рулем. Ответ на этот вопрос дает Крис Харрис – один из новых ведущих популярного британского шоу.

Нарядившись в забавные спортивные доспехи и посадив рядом с собой своего коллегу Рори Рейда “в качестве балласта”, Крис разогнал Volkswagen Golf R (310 к.с.) до 193 км/ч и дернул рычажок ручного тормоза.

Как и следовало ожидать, электроника мягко остановила автомобиль. Это, кажется, немного расстроило Криса, который надеялся на эффектный финал, поэтому он решил попробовать еще и “дать угол” – пустить машину в занос. Да и тут его постигла неудача.

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