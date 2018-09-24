Вчора, близько 11 години автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на жінку 1951 року народження, яку одразу доставили до реанімаційного відділення Центральної районної лікарні Волновахи.

Співробітниця поліції, яка керувала транспортним засобом в присутності представників потерпілої сторони вже пройшла освідчення на стан сп'яніння. Результати підтвердили, що капрал знаходилась у тверезому стані.

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Факт ДТП офіційно підтвердили: “На момент пригоди екіпаж здійснював патрулювання Центральної вулиці у місті Волноваха. Проїжджаючи біля будинку 17, поліцейський допустила наїзд на пішохода. Внаслідок наїзду 56-річна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу”, йдеться у офіційному повідомленні.

Управління патрульної поліції в Донецькій області виражає жаль рідним та близьким, а також закликаємо до терпіння. Розслідування ситуації та встановлення всіх фактів взято на контроль керівництвом Національної поліції та Департаменту патрульної поліції. Триває службове розслідування.