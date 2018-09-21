Депутати хочуть спростити керування транспортним засобом шляхом скасування вимоги для громадян України мати посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс. Ідентифікація водія поліцейським має здійснюватися на підставі усної інформації від нього.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення керування транспортними засобами №9105 розглядається у Верховній Раді. Він передбачає можливість для водіїв не возити з собою “права” “техпаспорт” та страховий поліс. Ідентифікація буде відбуватись в усному режимі.

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Для цього водій повинен :

- чітко та зрозуміло назвати своє прізвище, ім’я, по батькові, повну дату народження та/або номер договору страхування… для перевірки поліцейським даних з відповідної бази.

У разі, якщо водій цього не зробить, - його очікує штраф у розмірі 425 грн. А якщо поліцейський буде не в змозі встановити особу (зокрема через нечітку або незрозумілу мову), – водія можна затримати, провести особистий огляд включно із речами та документами, тимчасово затримати його транспортний засіб або відсторонити водія від керування транспортним засобом.