Варвари зробили це вночі.

В російському Волгограді на проспекті Жукова невідомі понівечили майже новий Skoda Kodiaq. Зловмисники залили в доступні щілини автомобіля монтажну піну. Зробили вони це вночі, томі вже на ранок піна застигла, скріпивши усі деталі.

Звичайно, за певних умов відчинити капот, двері та багажник цієї “Шкоди” можна буде. Однак при цьому доведеться пошкодити лако-фарбове покриття. Причини такого поступку з боку зловмисників невідомі.

Нагадаємо, що наречений на "весільному" Chevrolet Aveo перекрив рух тролейбусів.