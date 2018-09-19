Автомобіль, який був залишений поблизу Ботанічного саду, спричинив проблеми для громадського транспорту столиці.

В мережі Фейсбук поширено відео та фото автомобіля Chevroelt Aveo, який припаркований таким чином, що не дає рухатись громадському транспорту.

Червоний Aveo, що стоїть поблизу входу у Ботанічний сад, прикрашений весільними стрічками. Тож неважко здогадатись, що весільна церемонія, яка на ньому пересувалась, пішла робити фото сесію на фоні зелених насаджень. Однак автомобіль стоїть за метр від півкуль, які обмежують паркування. Більше того, поряд достатньо місця, щоб поставити машину деінде. А саме на місці стоянки “Авео” розвертаються тролейбуси, які через запарковане весільне авто не можуть здійснити маневр. Незважаючи на поштовхи перехожих, власник Aveo не спішить повертатись до машини, адже навряд чи в ній встановлена сигналізація з двостороннім зв’язком.

Дивіться відео інциденту з “героєм паркування” за посиланням.

Нагадаємо, що київська влада готується до масової евакуації авто.