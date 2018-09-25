Сьома генерація японського седана бізнес-класу вже майже тут.

Українські дилери Lexus оголосили про початок прийому замовлень на новий бізнес-седан Lexus ES. Модель 2019 року є вже сьомим поколінням і прийшло на зміну одразу двом попередникам: шостому ES та седану Lexus GS.

Новий ES справив світову прем’єру цієї весни у Пекіні. Буквально одразу ж почались продажі моделі на домашньому ринку, потім у США, Європі і врешті й українським клієнтам відкрили можливість замовити ES.

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Фото: Lexus ES 2019 / Lexus

В Україні новинка представлена в модифікації ES 250 з абсолютно новим 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 203 к.с. та восьмиступінчатим “автоматом” у одній з трьох комплектацій на вибір: Business, Executive або Luxury. Нажаль у жодній з них новий Лексус не можна замовити з нещодавно анонсованою опцією – віртуальними дзеркалами. Цей хай-тек поки що лише для японців.



Фото: Новий Lexus ES / Lexus

ES сьомого покоління побудований на абсолютно новій платформі GA-K; автомобіль став на 60 мм довшим, нижчим на 5 мм і на 45 мм ширшим. Колісна база збільшена на 50 мм, завдяки чому збільшився простір для пасажирів другого ряду.

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Салон седана ES відрізняється високоякісними матеріалами оздоблення та сучасним обладнанням. У базову комплектацію входить люк, шкіряні сидіння, електропривід передніх крісел, медіасистема з 8-дюймовим екраном і сенсорною панеллю управління та 10 подушок безпеки.

Фото: Сьоме покоління Lexus ES / Lexus

Українські дилери оцінили новий Lexus ES у 1,24 млн грн за седан у базовій комплектації. Найдорожча обійдеться у 1,84 млн грн, без урахування додаткових опцій. Автомобілі розпочнуть доставляти замовникам у першій чверті 2019 року.

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