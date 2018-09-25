За тиждень до прем'єри у Парижі.

Крісла-ковші у чеському кросовері? Так, якщо це Kodiaq RS. Гарячий SUV покажуть у Парижі, а тим часом дозволили зазирнути усередину.

Такі крісла кросовер у версії RS матиме в базовому рівні оснащення. Як і спортивне кермо, усічене в нижній частині. Цифрова приладова панель, котра також включена у початковий рівень оснащення, має додатковий п'ятий варіант відображення інформації, позначений як “Спорт”.

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Для оздоблення салону Skoda Kodiaq RS використовується комбінація шкіри та перфорованої алькантари. на фото помітні кілька декоративних панелей “під карбон”.

Фото: Салон Skoda Kodiaq RS / Skoda

Через екран мультимедійної системи водій Kodiaq RS матиме доступ до управління системою Dynamic Sound Boost, котра може змінювати і посилювати звук двигуна в залежності від обраного режиму руху, а також інформації, отриманої від бортової системи автомобіля. Крім того, Kodiaq RS отримає новий опціональний колір під назвою Race Blue та 20-дюймові колесісні диски особливого дизайну.

Потужність Skoda Kodiaq RS надходитиме від дволітрового дизеля, котрий генерує 240 кінських сил і 500 Нм крутного моменту, котрий передається на колеса через роботизовану коробку передач DSG. Динамічні характеристики моделі поки не названі, однак співплатформений Volkswagen Tiguan з таким самим двигуном прискорюється до першої сотні за 6,5 секунди.

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