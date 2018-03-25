У Пекіні була представлена гібридна версія кросовера Volkswagen Tiguan L, що отримала в назві приставку PHEV.

Китайський ринок стане першим, де з'явиться в продажу цього літа гібридна модифікація кросовера Volkswagen Tiguan L PHEV. Німецькі виробники оснастили автомобіль силовим агрегатом, який був представлений з концептом Tiguan GTE.

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Зокрема, під капотом Volkswagen Tiguan L PHEV встановлений гібридний двигун, що складається з двох електричних моторів і бензинового агрегату TSI, його загальна продуктивність складає близько 220 кінських сил. Відзначається, що батарея заряджається також і від побутової розетки.