Стали відомі всі подробиці новий Volkswagen Touareg 2019 модельного року. Також оприлюднені перші офіційні фото та відео.

Абсолютно новий Volkswagen Touareg, нарешті, повністю розсекретили. Новий флагман марки вражає не тільки дизайном, але і технологічністю. Щебпак, адже на цій самій платформі побудовані Audi Q7, Porsche Cayenne і Lamborghini Urus.

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Якщо ви шанувальник високотехнологічних позашляховиків, вам сподобається Touareg. Він має все: від керованих задніх коліс до системи нічного бачення. Звичайно більшість з цих переваг будуть доступні за додаткову плату. Зокрема доплати потребує пневматична підвіска, масажні і вентильовані передні сидіння, чотирьохзонний кондиціонер, 730-ватна акустичну систему Dynaudio з чотирнадцятьма динаміками і панорамний дах.

Що стосується двигунів, то в 2019 році Touareg буде запущений в Європі з двома дизельними моторами V6 з турбонаддувом, розрахованими на 231 кінських сили і 286 к.с. Пізніше бензиновий V6 з потужністю 340 к.с. приєднається до моторної лінійки. Також обіцяють 4,0-літровий дизель V8 з потужністю 421 к.с. Китай отримає економічний гібридний силовий агрегат потужністю 367 к.с., який також повинен потрапити на європейський ринок.