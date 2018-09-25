Досягнення художників та конструкторів Hyundai високо оцінило журі одного з найбільш престижних конкурсів у сфері дизайну – IDEA 2018.

Відразу три моделі Hyundai удостоїлися срібних нагород в категорії “дизайн транспортних засобів”, усі три – кросовери.

Конкурс проводиться щорічно Товариством промислового дизайну Америки (IDSA). Компанія Hyundai вже не вперше виставляє свої автомобілі на суд жюрі, однак найвищою перемогою до цього часу була “бронза” за дизайн моделі Elantra у 2016 році.

Фото: Кросовери Hyundai NEXO, Santa Fe та Kona / Hyundai

Цього ж року бренд отримав аж три “срібла” за дизайн паркетників Hyundai Santa Fe, NEXO та Kona.

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