Корпорація Hyundai Motor обіцяє нам майбутнє вже зараз. Першою ластівкою змін став повністю електричний компактний кросовер Kona.

Hyundai об’єднав дві найпопулярніші тенденції автомобільного ринку екологічну мобільність та форму кросовера у новому компактному SUV та збирається з його допомогою підкорювати Європу.

Корейський автогігант стане першим автомобільним брендом у Старому світі, що пропонує повністю електричний кросовер. Компанія має серйозні наміри по домінуванню у еко-сегменті европейського ринку. Раніше Hyundai однією з перших запропонувала кросовер водневий ix35 Fuel Cell, котрий вже скоро має змінити його наступник – Nexo. Також на європейському ринку доступна модель Ioniq з трьома різними типами електричних силових установок.

Нині ж Hyundai збирається поборотись за своє місце у сегменті компактних кросоверів. Kona Electric оснащується двома варіантами силової установки. Базова версія має батарею ємністю 39,2 кВт-год та мотор потужністю у 133 к.с., що забезпечіють електрокросоверу пробіг у 300 км на одній зарядці. Динаміка розгону від 0 до 100 км/год становить 7,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 167 км/год. Автовиробник характеризує динаміку автомобіля як fun to drive. Старша версія пропонує потужність у 201 “сил” та запас ходу у 470 км.

Окрім екологічності корейський виробник робить ставку на дизайн, комфортність та функціональність автомобіля. Якщо перші два пункти – предмет суто індивідуальний, суб’єктивний, то про останній можна сказати, що список електронних систем автомобіля досить обширний. Інформаційно-розважальна система об'єднує навігацію, функції фото-, відео- та аудіопрогравача, а також забезпечує можливість використовувати смартфон на повну, завдяки додаткам Apple CarPlay і Android Auto. Також смартфон чи планшет можна зарядити без використання дротів.

Серед допоміжних систем управління Hyundai Kona – система запобігання зіткненню з функцією виявлення пішоходів SmartSense, моніторинг сліпих зон, контроль стомленості водія, система утримання у полосі руху, контроль швидкості та активний круїз-контроль.

Виробник поки що не оголосив ціни на модель. Ймовірно, прайс буде оприлюднено під час презентації на Женевському автосалоні вже за два тижні.

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