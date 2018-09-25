Ютубер хотів показати глядачам своє життя на лоні природи, однак біда прийшла трохи раніше, ніж можна було очікувати.

Навряд чи загоряння автомобіля хоч у одному випадку було на краще, та халепа, що спіткала Кейсі Кайзера з США – суцільний збіг нещасливих обставин.

Любитель пригод і ведучий YouTube-блогу Coyote Works Кейсі Кайзер, вирушив у чергову мандрівку, добре підготувавшись до усіляких несподіванок, котрі можуть трапитись за таких умов. Однак того, що трапилось, передбачити було неможливо – дорогою Jeep Wrangler Кейсі несподівано задимівся.

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Чоловік хотів зазирнути під капот, аби спровувати усунути несправність, однак як тільки відкрив капот, звідти вирвалось вже справжнє полум’я.

На щастя у машині був вогнегасник. Однак він не допоміг. Як і кілька літрів питної води. Так Кейсі Кайзер опинився посеред пустелі без машини, більшої частини свого спорядження, іжі та води. До найближчої автодороги – близько 50 км.



Після усіх цих нещасть, що за якихось десять-п’яинадцять хвилин пережив Кейсі, йому поталанило принаймні в одному: він зміг відправити свої GPS-координати приятелю, завдяки чому чоловік був врятований вже наступного дня. Досі незрозуміло, що спричинило загоряння, та на щастя усе краще, ніж могло бути.

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