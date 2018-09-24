Чеський гібрид тепер доступний лише у кузові універсал.

Компанія Skoda представила оновлену Octavia G-TEC з комбінованою силовою установкою, що працює на бензині та стиснутому природному газі.

Газовогібридна Octavia здатна долати на 480 км більше, використовуючи газ. Загальний запас ходу універсала не повідомляється, однак до оновлення цей показник становив 1330 кілометрів.

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На відміну від попередньої версії, нова Octavia G-TEC буде доступна виключно в кузові універсал. Замість бензинового 1.4 TSI (110 к.с.) у оновленій моделі використовується продуктивніший 1.5 TSI (130 к.с.).

Фото: Газово-бензиновий гібрид Skoda Octavia G-TEC / Skoda

Новий двигун використовує термодинамічний цикл Міллера, що забезпечує високу паливну економічність і низький рівень викидів шкідливих речовин. У трьох балонах зберігається 17,7 кілограма стисненого газу. Усього балонів три: один встановлений перед задньою віссю, два –в підпіллі багажного відсіку. Ємність бензобака – усього 11,8 літра.

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