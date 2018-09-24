Місцями зображення трохи розмите, та подивитись варто.

Нове покоління BMW 3 Серії готується до дебюту у Парижі і копанія оприлюднила перше офіційне відео про новинку.

Популярний седан перейшов на архітектуру CLuster серії 5, 6 та 7. Новинка матиме найпотужніший чотирициліндровий двигун в історії моделі.

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За попередніми данними базовим для нової “трійки” стане трилітровий турбований мотор, а увінчати лінійку має M340i з xDrive.



Очікується, що нова BMW 3 Серії також пропонуватиметься з гібридною силовою установкою під прапором iPerformance, однак на ринку вона з’явиться не раніше 2020 року.

У рекламному відео від BMW, показано седан з заводським індексом G20 на конвеєрі – це і є нова BMW 3 Серії.

Ціни на новинку баварці обіцяють оголосити одразу після світової прем’єри у Франції.

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