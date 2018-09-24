Володимир Омелян повідомив про зацікавлення німецького уряду у фінансуванні та будівництві швидкісних автомагістралей європейського рівня в Україні.

Німеччина розглядає можливість виділення коштів на будівництво в Україні першого автобану, що відповідатиме усім вимогам Євросоюзу.

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook, після візиту до Німеччини.

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“Німецька сторона розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні, вірогідно, це буде шлях Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, збудованим за всіма вимогами ЄС”, – написав міністр.

Далі чиновник повідомив, що “На ініціативу Президента України звернувся до німецьких друзів з проханням розглянути можливість адресної допомоги Краматорську з відбудови та розвитку інфрастуктури та потужностей цього міста”. Це звернення до німецьких урядовців пан Омелян залишив без коментарів. Натомість додав, що у ході візиту до Німеччини, “започаткували новий важливий етап спільно з Hyperloop Transportation Technologies — сертифікацію цього нового виду транспорту TÜV SÜD, провідною німецькою асоціацією з безпеки.

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