Каже, що шукала любов...

Повністю оголена панянка вляглась на одному з центральних проспектів столиці таким чином, аби водії автомобілів бачили усі її принади. У такий спосіб молода жінка хотіла знайти собі пару.

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Пригода трапилась 21 вересня посеред білого дня. Оголена жінка лягла на асфальт проїжджої частини вулиці Олени Теліги. За свідченням очевидців, спочатку дівчина просто лежала на дорозі, а потім вирішила спробувати потрапити в один з автомобілів в пробці. Коли у неї це не вийшло, вона вирішила видертись на дах одного з автомобілів, повідомляє Newsone.

Відео з оголеною дівчиною було знято численими свідками і швидко поширилось у соціальних мережах. Повідомляється, що один з водіїв викликав поліцію, разом з якою на місце прибула й бригада медиків. Правоохоронцям панянка, ім’я котрої не з’ясовано, пояснила свою дивну поведінку розпачем та бажанням знайти своє кохання.

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