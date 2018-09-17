Епічне протистояння для обох машин та водіїв закінчилось не надто добре.

Власник білого пікапа Ford був абсолютно незгоден з евакуацією його машини, тож вирішив “висмикнути” свою машину з чіпких “пазурів” евакуатора.

Нажаль, подробиць цього інциденту вкрай мало. З допису у Інстаграм, в якому було розміщено це відео, виходить, що трапилась пригоду десь у Майамі. Вірогідною причиною евакуації машини могли стати несплачені боргові зобов’язання її власника, пише Motor1. Можливо, сам автомобіль був придбаний у кредит.

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У ході тривалого протистояння водієві Форда вдалось пересилити вантажівку та поставити свій пікап на усі чотири колеса, хоч і зі значною шкодою для машини. Чи вдалось йому після цього відірватись від евакуатора – невідомо, оскільки відео несподівано обривається саме тоді, коли перевага, нібито, переходить на бік “неплатника”.

Так чи інакше, з повідомлень, опублікованих пізніше, стало відомо, що і власник білого пікапу, і водій евакуатора опинились за ґратами. А білий пікап Ford опинився на штрафмайданчику.

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