Не високо і не далеко, зате дуже швидко.

Ця дорожня пригода трапилась 1 вересня поблизу міста Норфолк у Британії. Водій “каблучка” сильно перевищив швидкість при виїзді на кільцеве перехрестя та злетів у повітря.

Дивіться також: Карколомна аварія з несподіваним фіналом

Як повідомляє ВВС, внаслідок аварії на автомагістралі A11 поблизу Аттлборо, троє людей отримали важкі травми після того, як автомобіль на високій швидкості налетів на огорожу кільцевої розв’язки та злетів у повітря не менш ніж на три метри. На щастя ДТП обійшлась без фатальних наслідків.

Нажаль інших подробиць інциденту немає, тож залишається незрозумілим, що спричинило аварію. Перед зіткненням з огорожею ми бачимо, що автомобіль впевнено (та небезпечно) маневрує у топоку, отже версія про те, що водій заснув за кермом – відпадає. Непомітити наближення кругової розв’язки – майже неможливо, у кадрі помітно великий дорожній знак, та й розмітка на дорозі сигналізує про необхідність зменшення швидкості.

Також цікаво: Audi та Lexus зняли рекламне відео в Україні