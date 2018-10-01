Не дочекались чехи Паризького автошоу і поширили офіційні зображення потужного кросовера напередодні світової прем'єри.
Після довгої серії тізерів Skoda вирішила повністю розкрити карти з Kodiaq RS напередодні презентації у Парижі.
Хоча тізери обіцяли щось справді люте, серійний Kodiaq RS виявився досить спокійним зовні. Настільки, що без шильдика RS його можна переплутати з Kodiaq Sportline. Перший RS-кросовер бренду може похвалитися новими бамперами, великими 20-дюймовими дисками і цікавими насадками на вихлопні патрубки.
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Та якщо зорвні великий кросовер видається спокійним, то його механічне начиння однозначно створене для того, аби приємно дивувати динамікою та керованістю. Недарма ж “Кодіак еР-еС” встановив рекорд кола на Нюрбургрінгу.
Під капотом кросовера ховається 2-літровий дизельний двигун з парою турбін. Віддача агрегата становить 236 к.с. – майже стільки ж, як у VW Tiguan, в котрого чеський кросовер запозичив мотор.
Фото: Skoda Kodiaq RS / Skoda
Швидкий Kodiaq отримає широкий список обладнання в базовій версії, починаючи від повністю світлодіодної головної оптики і цифрової приладової панелі до системи повного приводу. Також вперше на автомобілях Skoda з'явиться система Dynamic Sound Boost, котра штучно генерує звук двигуна в залежності від обраного режиму руху Skoda Kodiaq RS.
Офіційна прем’єра моделі відбудеться завтра, в перший день роботи Паризького автосалону. Очікується, що на стенді Skoda будуть оголошені ціни на новий Kodiaq RS.
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