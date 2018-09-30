Гарячий компактний кросовер з Інгольштадту готовий до дебюту у Парижі та старту продажів.

Audi SQ2 отримав дволітровий чотирициліндровий бензиновий агрегат із турбонаддувом, котрий забезпечує компактному кросоверу потужність у 296 к.с. та 400 номів крутного моменту.

Цей двигун, знайомий нам по моделі Audi S3. Він поєднується з автоматичною семиступеневою трансмісією DCT S Tronic та фірмовим повним приводом quattro. Таким мотором комплектуватиметься топова версія Audi SQ2.

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З такими агрегатами SQ2 прискорюється до 100 км/год за 4,8 секунди, а максимальна швидкість обертається в електронному режимі зі швидкістю 250 км/год.

Розробники також призначили гарячому кросоверу потужнішу гальмівну систему, нову підвіску, занижену на 20 мм відносно кліренсу Audi Q2.

Зовні, у Audi SQ2 відрізняють інакші бампери, світлодіодні фари та 18- або 19-дюймові колеса. На шпигунському знімку, опублікованому виданням Motor1, показано лише передню частину автомобіля, однак попередні фотографії демонструють цілком серійний вигляд корми новинки зі світлодіодними ліхтарями та чотирма вихлопними трубами.

Детальну інформацію про новинку зможемо отримати після офіційного дебюту наступного тижня у столиці Франції.

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