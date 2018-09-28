На 20-літній ювілей сітікара smart компанія подарувала собі моложавий концепт без даху і з незвичайними фарами.

smart святкує свій 20-річний ювілей, і компанія відзначає цю подію, представивши нову концепцію forease.

Написання марки та моделі з маленької літери – нова забаганка маркетологів. Наступного тижня на Паризькому автосалоні дебютує цей двомісний родстер, який нагадує про спецверсію smart Crossblade 2001 року та smart Forspeed 2011-го.

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Фото: Концепт smart forease / Daimler

Назву forease, за логікою іменувань минулих моделей, слід розуміти назву як гру слів “for” та “four” + “ease” – чотиримісна [машина] для відпочинку. Дизайнери створили для концепта унікальні бампери, акуратний спойлер та приголомшливо гарні колісні диски. А ще нові LED-фари головної оптики та 3D-ліхтарі ззаду.

Стилістика дизайну кузову продовжується в салоні. Тут з’явилось нове рульове колесо, сидіння з двотовим покриттям та яскраво-зеленими акцентами.

Фото: smart Crossblade та smart Forspeed / Daimler

Компанія не повідомила технічних характеристик прототипа forease, та, оскільки він заснований на серійному EQ Fortwo Cabrio, скоріш за все, має літій-іонний акумулятор на 17,6 кВт*год та електродвигун потужністю 80 к.с. (60 кВт) і 160 Нм крутного моменту. Це дозволяє стандартній моделі прискоритись від 0 до 100 км/год за 11,8 секунди і розвивати максимальну швидкість у 130 км/год.

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