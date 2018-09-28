Хорватський стартап швидко пробив собі шлях нагору, завдяки гіперкару C_Two.

На женевському автосалоні цієї весни італійська компанія Pininfarina офіційно оголосила, що переходить від дизайну та розробки кузовів до виробництва власних автомобілів – гарних, швидких, розкішних та дорогих.

Первістком марки стане гіперкар PF0, прем’єра котрого відбудеться у Парижі вже за кілька днів. Компанія обіцяє розпочати поставки машин клієнтам наприкінці 2020 року.

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З наближенням дати прем’єри, росте кількість тізерів від італійської марки. Після дизайнерських скетчів, обрисів кузова та завуальованого інтер’єру нам дозволено побачити саму основу гіперкара – електричну силову установку від хорватської фірми Rimac Automobili. Після успішного запуску свого гіперкара C_Two, молоду компанію почали сприймати серйозно і значну частину акцій Rimac навіть придбала Porsche.

Фото: Pininfarina PF0 / Pininfarina, YouTube

Таким чином, перша серійна модель Pininfarina під власною маркою фактично буде тим же Rimac C_Two, тільки з італійським кузовом. PF0 буде здатен долати до 500 км на одному заряді, матиме схожі з хорватським гіперкаром динамічні характеристики і коштуватиме приблизно стільки ж – більше 2 мільйонів доларів.

Що змінилось для Пінінфаріни? Просто тепер компанія сама продаватиме машини з кузовами власного виробництва, а не лише виготовлятиме їх для інших автовиробників чи на приватні замовлення. Перша модель Pininfarina PF0 буде випущена у кількості 150 екземплярів, поставки машин клієнтам мають розпочатись наприкінці 2020 року.

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