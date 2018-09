Серійну модель прототипа Project One представлять найближчим часом.

AMG One – така офіційна назва нового гіперкара.

Кілька днів тому компанія Mercedes-AMG вивела на дорожні тести прототипи, оснащені серійним варіантом гібридної силової установки від гоночного боліда Mercedes F1 W07 Hybrid. Останні місяці інженери марки працювали над її адаптацією для використання на звичайних дорогах, а також проводили тести на діностенді.

Фото: Mercedes-AMG Project One / Daimler

Аби скоротити час розробки кінцевого продукту, в Mercedes-AMG використовували методи віртуальної інженерії. Такий підхід дозволив точно імітувати геометричні та фізичні властивості реальних систем і швидко вносити в конструкцію необхідні зміни.

Концепт Mercedes-AMG Project One був представлений у вересні минулого року на автосалоні у Франкфурті. Гіперкар має гібридну силову установку на основі 1,6-літрового турбомотора з п'ятьма електричними двигунами та потужною і літій-іонною батареєю. Project One міг похвалитися потужністю понад 1000 к.с., скільки буде у серійного AMG One – скоро дізнаємось.

