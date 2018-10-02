12:45, сьогодні

Французька марка показала на автосалоні новий Renault Kadjar, пару ефектних концептів безпілотних електрокарів для майбутнього, та свою історичну спадщину.

Цього року на домашньому автосалоні у Парижі компанія Renault представила три цікавих новинки і показала минуле і майбутнє бренду, що святкує 120-річчя.

Прототип розкішного безпілотника Renault EZ-Ultimo

Фото: Концепт Renault EZ-Ultimo / Авто 24

Концепт EZ-Ultimo є втіленням переосмисленного погляду на мобільність майбутнього, він являє собою безпілотний мобільний модуль, котрий створює довкола трьох пасажирів атмосферу лаунж бару п’ятизіркового готелю. Автономна капсула має розкішне оздоблення, електричний привід та безпілотні технології 4-го рівня. Більше про новий концепт розповімо у огляді моделі.

Також цікаво: Continental обіцяє збільшити продуктивність електрокарів на чверть

Фото: Концепти Renault EZ-GO та EZ-PRO / Авто 24

EZ-Ultimo став третім у серії концептів EZ, котру розпочав EZ-GO. Нещодавно французька марка представила прототип електричного робо-розвізника EZ-PRO.

Renault Kadjar

Фото: Оновлений Renault Kadjar / Авто 24

Відвідувачі салону також можуть побачити новий Kadjar. Зберігши традиційні для позашляховиків риси дизайну, новий Kadjar набув більш динамічних і сучасних форм. Фахівці, що працювали над салоном нового Kadjar, зробили ставку на комфорт, якість і ергономічність, в результаті чого оновлений інтер'єр став ще більш зручним.

Історична експозиція

Фото: Історичні автомобілі Renault та болід Renault F-1 / / Авто 24

В честь 120-річчя Renault понад тридцять колекційних автомобілів Renault разом зі знаменитим Type A виставлена на стенді компанії, а також на виставці Mythical Routes.

Також цікаво: Lamborghini Huracan виблискує мільйоном кристалів Swarovski