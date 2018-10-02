Новинки від Renault, Peugeot Citroen, Volkswagen, BMW, Skoda, Seat, Kia, Toyota, Lexus, Nissan, Volvo, Rolls-Royce, Bentley та інших автомобільних брендів, які варті вашої уваги. Тримаємо руку на пульсі.

Автосалон у Парижі проводиться раз на два роки, а тому ця подія є довгоочікуваною та справді цікавою для усіх, хто цікавиться автомобілями. Сьогодні, 2 жовтня, розпочав роботу Mondial De L’auto 2018 і ми триматимемо вас в курсі останніх подій на стендах автовиробників.

Фото: Електричний кросовер Renault K-ZE / Facebook/Виктор Стельмах

Перші прем’єри цьогорічного автосалону вже є. На стенді Renault презентовано електричний кросовер K-ZE, створений спільно з Nissan та DongFeng.

Компанія Рено планує випускати у електричні кросовери у Китаї на спільному підприємстві і сподівається до 2022 року випускати по 550 000 електрокарів. А до 2020 року ми побачимо електрифіковані Megane, Captur та Clio.

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Трохи пізніше на стенді Renault буде представлено концептуальний легковантажний робо-кар EZ-PRO, котрий приєднається до першого прототипа цієї серії – EZ-GO.

Значно реалістичніша інша прем’єра французького виробника – новий Renault Kadjar. Зберігши традиційні для кросоверів риси дизайну, новий Kadjar набув більш динамічних і сучасних форм. Фахівці, що працювали над салоном паркетника, зробили ставку на комфорт, якість і ергономічність. Цей кросовер покажуть пізніше.

Фото: Історична експозиція Renault / Facebook/Виктор Стельмах

А на окремому майданчику, хоч і неподалік від головної сцени, розмістилась експозиція історичних моделей Renault, присвячена 120-річчю марки.

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Другим ранковим дебютантом став Mercedes-Benz.

Фото: Mercedes-Benz EQC / Facebook/Рауль Чилачава

На стенді німецького виробника можна побачити Новий електричний кросовер EQC та не електричний GLE 2019, але також новий,

Фото: Mercedes-Benz GLE / Facebook/Рауль Чилачава

найменший з AMG – A35 4MATIC,

Фото: Mercedes-AMG A35 / Facebook/Рауль Чилачава

та найменший з Мерседесів – smart у вигляді відкритого електричного концепту forease.

Фото: Концепт smart forease / Facebook/Рауль Чилачава

Про найцікавіші новинки Паризького моторшоу ми розкажемо детальніше, слідкуйте за новинами.

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