І таку фарбу вже можна купити!

Граффіті-художник Рене Тюррек перетворив кросовер Volvo XC40 на унікальний арт-об’єкт: половина машини вкрита кольоровою “звуковою фарбою”.

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Кольори абстракції на кросовері Volvo обрані не випадково – це кольори шведського прапору. Деякі з кольорів у палітрі, мов живі, реагують на звуки. Таку фарбу випускає компанія Demon-Paint і зветься вона Lumilor.

Ви можете побачити її у дії в цих відео. Цікаво, що унікальний XC40 від Рене Тюррека 2 жовтня буде виставлений на благодійний аукціон на користь організації One Heart for Childen.

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