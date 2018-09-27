Такі собі автомобілі-зомбі.

YouTube-канал Гараж 54 відомий своїми незвичайними експериментами з машинами. Цього разу хлопці вирішили перевірити живучість радянської, японської та німецької машин.

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У експерименті брали участь ВАЗ-2101, Toyota Corsa та Audi 100. У вересні минулого року машини закопали у землю, а тепер, рік потому викопали, аби перевірити їхній стан.

Після того, як автомобілі дістали з-під землі, з'ясувалось, що земля й волога сильно пошкодили усі машини. Тим не менш, ютуберам вдалось завести радянську “Копійку” та Тойоту, а от німецький седан відмовився “воскресати”.

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