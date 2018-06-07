Очумілі ручки та жартівливий настрій часом призводять до появи от таких дивних творінь.

Відеоблог “Гараж 54” вже давно прославився своїми неймовірними витівками з автомобілями. Цього разу умільці вирішили у прямому сенсі взути машину.

Вісім пар кросівок і спеціальні “диски” встановили на чудернацьку саморобну автівку – вкорочену “Ладу” з дверима типу крило чайки. Взуття не зовсім прилягало до металевих “ніг”, тому його закріпили за допомогою монтажної піни.

Після короткого тест-драйву, який привернув увагу перехожих і, в першу чергу, хлопчаків, автомобіль повернувся до гаражу для огляду. У результаті цієї навіженої модифікації за короткий час серйозно постраждала підвіска машини, а кросівки, куплені у найближчому супермаркеті “за копійки”, майже усі “розлізлись”.

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