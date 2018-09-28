П'ятничне відео від баварців змусить вас посміхнутись.

Загадкова посмішка Джоконди не дає спокою цінителям мистецтва вже кілька століть. BMW пропонує свій варіант відповіді.

Доки усі чекають на дебют нового седана BMW 3 Серії у Парижі, “королеві Лувру” – Джоконді вже вдалось покататись на ньому.

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Принаймні, про це вона, так би мовити, “розповіла на своїй сторінці у Фейсбук”: компанія BMW поширила коротеньке відео у якому знаменита Мона Ліза виглядає так, ніби з вітерцем покаталась на машині. Унизу підпис: “Щойно покаталась на новій БМВ 3 Серії”.



Фото: Тізер нового седана BMW 3 Серії / BMW

Популярний седан перейшов на архітектуру CLuster серії 5, 6 та 7. Новинка матиме найпотужніший чотирициліндровий двигун в історії моделі. За попередніми данними базовим для нової “трійки” стане трилітровий турбований мотор, а увінчати лінійку має M340i з xDrive.

Очікується, що нова BMW 3 Серії також пропонуватиметься з гібридною силовою установкою під прапором iPerformance, однак на ринку вона з’явиться не раніше 2020 року.

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