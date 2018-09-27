За кермом спорткара був чемпіон світу з дрифту Вон Гіттін-молодший.

Це відео більше схоже на геймплей якоїсь відеогри, віртуального гоночного симулятора, адже так проїхати легендарний Нюрбургрінг у реальності, здавалось, ніхто не може.

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Для рекордного заїзду був обраний не серійний Mustang у виконанні RTR (ready to race), оснащений 912-сильним компресорним мотором Ford Performance 5.0.

“Один з найбільш божевільних кадрів – стрибок на ділянці Пфланцгартен, – сказав після заїзду Гіттін-молодший. “Уся ділянка проходилась на величезній швидкості і відразу після приземлення мені потрібно було виставити машину боком, щоб сповільнитися перед крутим правим поворотом. Ні міліметра на помилку. Чорт, оце було безумство!”.

Максимальна швидкість машини на окремих ділянках траси сягала 241 км/год. Під час зйомок був знищений один квадрокоптер і три комплекти гуми Nitto. Справді шалений заїзд, але ж з якою насолодою можна дивитись це відео!

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