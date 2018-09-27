Захоплююча віртуальна прогулянка вулицями Парижа.

Автопілот Tesla – річ проста й водночас складна. Система включає ряд сенсорів та датчиків, однак розробники прагнуть зробити її якмога ближчою до людського ока, використовуючи для цього звичайні відеокамери та комп'ютер.

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Це відео демонструє, що і як бачить автопілот, проїжджаючи вулицями Парижа. З’явилось воно завдяки ентузіастам, котрим вдалось отримати доступ до коду Тесли. Один з цих чоловіків на прізвище Грін зазначає: “Майте на увазі, наша візуалізація – це не те, що можуть бачити, наприклад, розробники Tesla, ми й самі не до кінця розуміємо увесь обсяг даних, котрі отримує система автоматичного управління”.

Автор відео дає розшифровку позначень, котрі йому вдалось виявити методом аналізу і які можуть бути не точними. “Зелене поле унизу – простір для можливого маневру, поздовжні лінії відмічають смуги руху (що означають кольори цих смуг – невідомо). Деякі об’єкти мають у підписі тривимірні координати та інформацію про глибину”.

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