Це називається Ninebot Gokart Kit.

Ninebot Gokart перетворює Segway на дріфт-карт заксимальною швидкістю у 24 км/год, розгоном до 20 км/год за 2 секунди і можливістю “їхати боком”.

Черговий генератор задоволення вигадали у компанії Segway. Новий “аксесуар” під’єднується до гіросутера Segway mini або miniPRO, перетворюючи його на компактну електромашинку.

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Gokart має три режими руху: “Новачок”, “Звичайний” та “Спортивний”. Перший дозволяє ровивати максимальну швидкість у 8 км/год, другий – у 18, а останній – у 24 км/год. Управління режимами відбувається через додаток у смартфоні, через протокол Bluetooth.

Електро-карт можна використовувати і дітям, і дорослим вагою до 100 кг. Зріст драйвера має бути не меншим, ніж 130 см та не більшим за 190. У пристрої є повноцінне рульове управління з передаточним співвідношенням 2,1: 1, механічний ручне гальмо і навіть задній хід, який активується дворазовим натисканням педалі гальма. Та найцікавіше – на цьому електро-карті можна дріфтувати.

Фото: Segway Ninebot Gokart Kit / Segway

Компанія Segway успішно завершила кампанію зі збору інвестицій на Indiegogo, зібравши більше 350 тисяч доларів замість потрыбних 20 тисяч. Краудфандові інвестори отримали спеціальні умови на придбання новинки, першим покупця ткож обіцяють привабливішу ціну – близько 1150 доларів замість регулярної ціни у 1450 доларів.

Прем’єра новинки відбулась у Китаї ще у серпні, користувачі цієї країни вже залишили больше 1,9 мільйонів відгуків про цей товар на JD.com. Очікується, що поставки до інших країн розпочнуться у листопаді. Коли почнуть поставки українські рітейлери Segway – поки невідомо.

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