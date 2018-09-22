А можна і не робити, а просто купити. За 200 тисяч гривень.

У місті Ізюм Харківської області виставлено на продаж ЗАЗ-968М “Запорожець” 1987 року випуску, перетворений на пляжний баггі.

Оригінальний саморобний автомобіль має відкриті колеса, та кабіну, безпеку ж гарантує трубчатий каркас. Кермо та сидіння у баггі – від Таврії.

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Двигун та його розташування – від оригінального “Запорожця”: 900-кубовий мотор у парі з 4-ступінчатою механічною коробкою передач видає 27 к.с. потужності.

Фото: Баггі ЗАЗ-968М “Запорожець” / ab.ua

Невідомо, чи має цей саморобний автомобіль дозвіл на пересування громадськими дорогами, однак продавець розраховує отримати за нього 200 тисяч гривень – за ці гроші можна купити новий Lanos.

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