Це дуже рідкісна річ, що коштує 2 мільйони доларів.

Найрозкішніший позашляховик люксового сегменту перетворили Rolls-Royce Cullinan на ідеальний автомобіль для диктатора під назвою Guard.

Не вистачає лише золотої фарби кузову та діамантів на колісних дисках, аби Rolls-Royce Cullinan від тюнінг-ательє Klassen, що спеціалізується на виготовленні подібної техніки на основі німецьких автомобілів преміум-класу. її

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Британський ультр-розкішний позашляховик оснащений потужним 563-сильним 6,75-літровим V12 з парою турбін. Запасу потужності більш ніж достатньо, аби практично без втрат навісити на автомобіль додаткову вагу від бронювання та “розтягування”.

Фото: Броньований позашляховик-лімузин Klassen Rolls-Royce Cullinan Guard / Klassen

На зображеннях представлено проект, який додає 1016 мм до довжини автомобіля, розтягуючи його до 6357 мм. Автомобіль отримав додаткову секцію кузову, збільшені задні двері, піднятий дах, котрий опційно навіть може бути з панорамним склом. Броньованим, звісно.

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Німецьке тюнінг-ательє також повідомляє про те, що зміни в інтер’єрі Cullinan включають нову акустичну систему Bang & Olufse, перегородка, що відділяє водія від пасажирів, нового мультимедійного центру, LED-освітлення та багато іншого, при цьому більшість функцій управляються через iPhone.

Балістичний захист Cullinan може бути рівня 7 або рівня 9. Обійдеться такий Rolls-Royce у 1,8 млн євро або 2,1 млн доларів, при тому, що вартість Cullinan (в Україні у тому числі) не перевищує 500 тисяч доларів у топовому виконанні.

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