Перед вами версія не для продажу, однак є й модель для цивільних.

Канадська компанія Roshel Defense Solutions – новий гравець на ринку, що дебютувала з вражаючим автомобілем для спецоперацій під назвою Senator APC.

“Ми ставимо собі за мету досягти технічного та інноваційного прориву у сфері тактичних мобільних засобів протидії”, – сказав генеральний директор Roshel Defense Solutions.

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Повноцінний бронетранспортер (APC – англомовний аналог БТР). Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Senator також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему Run Flat з підкачкою на ходу.

Автомобіль обладнано системою ХБРЯ, котра може протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним та навіть ядерним (!) атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни. Тож 6-7 пасажирів та водій усередині Roshel Senator APC зможуть пережити, практично, будь-яку катастрофу.

Завдяки системам спостереження БТР відслідковує рівень газів та радіації, зовсім як марсохід. На спец-замовлення компанія готова провести будь-які модифікації цільового призначеняя. Кажучи іншими словами, можна встановити на кузов зомбі-косарки та зомбі-чавилки.

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Фото: Roshel Senator APC / Roshel Defense Solutions

Компанія не розголошує, на якій платформі збудовано БТР, зазначаючи лише, що вона від “важкої комерційної вантажівки” – можливо Ford F-серії. Тим більше, що у рух “Сенатор” приводиться 6,7-літровим турбованим дизелем потужністю у 330 к.с. та 750 Нм крутного моменту. Якби були електродвигуни та сонячні панелі – його б і на марс можна було відправляти.

Senator APC призначений виключно для правоохоронних служб та державних установ, причому кожен автомобіль чи партія машин готуються індивідуально, тому навіть орієнтовної вартості ніхто не називає. Однак втішає, пропонуючи версію цієї моделі для цивільних. Схоже, у Revzani Tank проти “канадського Десептікона” немає жодного шансу на перемогу.

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