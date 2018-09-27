Класичний німецький родстер з таким стайлінгом виглядає немов круїзер Harley-Davidson.

Родстер Mercedes-Benz 230 SL 1960-х – гарний і цікавий ретрокар, а зі “шкіряним тюнінгом” від польського ательє Carlex Design він виглядає вдвічі цікавішим.

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Фото: Mercedes-Benz 230 SL від ательє Carlex Design / Motor1

Автомобіль отримав повністю новий інтер’єр, виконаний з доброї шкіри грубої шкіри, яку зазвичай використовують для створення аксесуарів для мотоциклів і одягу для байкерів. За передніми кріслами встановлена скриня для речей, а у багажнику – кейс з набором для пікніка.

Салон 230 SL обшитий коричневою шкірою двох відтінків, місцями зустрічається прошивка шкіряною “ниткою”.шкірою обтягнуто кожен квадратний сантиметр усередині машини, включаючи сонячні козирки та підлогу.

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