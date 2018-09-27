Військову вантажівку занизили майже на 18 см і "зарядили" по повній.

Тюнінг-ательє Mil-Spec Automotive на замовлення клієнта створило трековую версію Hummer H1.

Позашляховик отримав абсолютно нове шасі з заниженим на 17,78 см кліренсом та значно потужніший дизель Duramax V8.

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Фото: Hummer H1 від Mil-Spec / Mil-Spec

Основою проекту трекового Н1 став чотиридверний пікап з м'яким дахом 1987 року випуску. Стандартний дизель 6.6 Duramax V8 під капотом цього джипа видає 800 к.с. і 2034 Нм крутного моменту.

Компанія не планує випускати такі машини серійно, оскільки цей Hummer H1 є кастом-проектом на замовлення. Вартість тюнінгового Хамера не названа.

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