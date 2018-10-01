Німецький виробник знає також, як знизити час зарядки та зробити електромобілі більш комфортними.

Новітня розробка компанії Continental – система управління температурою, обіцяє всебічне збільшення ефективності електромобілів.

В рамках міжнародної конференції Future Mobility Conference 2018 у Гуанчжоу Continental представила систему Thermal Management.

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Екстремальні температури напряму вприлвають на дальність пробігу електрокарів та гібридів, іноді запас ходу скорочується у кілька разів. Кліматичні системи електромобілів витрачають дуже багато енергії для опалення та охолодження салону, через що акумулятори розряджаються дуже швидко.

Continental використала кілька міжгалузевих ноу-хау для вирішення проблеми кліматичних установок автомобілів. Всі вони дозволяють більш ефективно витрачати енергію, необхідну для опалення та охолодження салону.



Фото: Нові клапани регулювання потоку холодоагенту (Coolant Flow Control Valves, CFCV) / Continental

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Для цього використовується система управління температурою (Thermal Management), яка розподіляє повітряні потоки по салону туди, де вони більш потрібні. Нові багатопортові клапани, котрі регулюють потоки охолоджуючої рідини, допомагають перемикатися між контурами нагріву і охолодження, щоб використовувати кожен джоуль тепла без зайвих втрат.

Система буде обслуговувати і акумулятори. Наприклад, заряджатися під час гальмування батареї можуть тільки в тому випадку, коли їх температура не дуже висока, але і не дуже низька. Крім того, при швидкій зарядці важливо захистити акумулятор від перегріву, який призводить до збільшення часу зарядки. Система управління температурою контролюватиме обидва ці процеси за допомогою кількох багатопортових клапанів, водяних помп і температурних датчиків.

Нові системи терморегулювання вже перебувають у виробництві в Китаї. Вихід першої партії запланований на кінець 2019 року.

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