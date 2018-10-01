Щось більш сяюче та "гламурне" годі собі й уявити.

Кажуть, що жінок приваблюють блискучі речі. Здогадайтесь, кому належить цей Lamborghini Huracan, кузов якого вкритий 1,3 мільйонів кристалів Swarovski.

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Фото: Lamborghini Huracan Swarovski / YouTube

Huracan, вкритий кристалами Swarovski був помічений на автостоянці у Франції. Жодних подробиць про власника чи, точніше, власницю, котру можна побачити у кінці відео. Однак про неї точно можна сказати дві реі: вона дуже любить блискучі речі і знає, як упоратись з 610-сильним “Ураганом”.

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