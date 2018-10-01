Площа лабіринту перевищує 26 тисяч квадратних метрів.

Американець Деррілл Крегель з Іллінойса перетворив своє куркурудзяне поле на гігантський лабіринт, котрий згори виглядає, як вінтажний болід Belanger Special №99 гоночної серії IndyCar

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За словами автора, спочатку дизайн лабіринту намалювали у тривимірній системі автоматизованого проектування AutoCad. Навесні поле площею 26 300 квадратних метрів засіяли насінням кукурудзи. Для точної відповідності реальнонр лабіринта його віртуальній копії, сівалки використовували перехресні дані з AutoCad і системи позиціонування GPS.



Фото: Belanger Special №99 / Мotor

Гоночний Belanger Special №99 є легендою Індіанаполіса. Автомобіль належав Мереллу Беланже, дилеру з Іллінойсу і власнику компанії Crown Point Chrysler-Plymouth Sales. У 1951 році американський автогонщик Лі Уоллард виграв на своєму боліді під 99 номером гонку “Інді 500”, проїхавши трасу з рекордною середньою швидкістю 203,17 км/год.

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