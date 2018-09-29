Кумедний інцидент в Англії потрапив на камеру відеореєстратора. Літній чоловік вийшов підштовхнути заглухлу машину і відмінно впорався.

Однак коли автомобіль поїхав, то набрав надто високу швидкість і пенсіонер вже не зміг її наздогнати. В результаті очевидці стали свідками того, як літній автолюбитель зворушливо біжить за своєю малолітражкою, розмахуючи руками, ніби та здатна передумати і зупинитися.

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Найдивніше в цій історії те, як спритно чоловік зміг вивернути кермо машини: будучи без водія, вона відмінно вписалася в поворот, ніби нею керує чиясь рука. Ну і звичайно, велика удача що авто нікого не протаранило. Хоча, судячи з усього, закінчило поїздку в кюветі.