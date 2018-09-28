Безкоштовні парковки зроблять платними, а стежити за оплатою будуть півтори сотні муніципальних інспекторів. Куди будуть витрачені отримані таким чином кошти поки не ясно.

Київрада на засіданні 28 вересня (на наступний день після вступу в силу закону "Про парковку") прийняв нову паркувальну концепцію столиці. Частина рішень буде реалізована вже найближчим часом – вони покликані навести порядок на столичних дорогах. Інша – являє собою щось на зразок плану дій. Так чи інакше, за справу столичні парламентарії взялися з усією серйозністю. Протягом кількох років паркувальне господарство Києва буде не впізнати.

Змусять платити

Головне нововведення – запуск інституту паркувальних інспекторів. Їх в Києві перший час буде 148 чоловік, і займуться вони виловом неплатників і порушників правил. До слова, для інспекторів вже навіть прописали правила роботи.

Так, перш ніж виписувати протокол, ревізори повинні будуть перевірити авто по базі Автоматизованої системи контролю оплати парковки (АСКОП), зробити кілька знімків машини-порушника, скласти протокол про адмінпорушення, залишивши копію під "двірником", а потім внести дані до реєстру адміністративних порушень .

Уникнути штрафу можна буде тільки в двох випадках:

Якщо зловмисники "звинтили" з машини-порушника держномери або викрали сам автомобіль, про що власник повідомив поліції;

Якщо машиною керувала інша людина, що підтверджується, наприклад, договором оренди.

Пришлють СМС

Ще одна новинка – зміни в правилах евакуації авто. Проект КМДА встановлює вичерпний список причин для вивезення машини на штрафмайданчик:

Автомобіль стоїть на дорозі в другому і більше ряді;

Залишений в заборонених ПДР місцях зупинки або стоянки (ж/д переїзди, трамвайні колії, естакади і мости, 10-метрова зона біля пішохідних переходів або перехресть);

Стоїть так, що для проїзду іншого транспорту залишається менше 3-х метрів (фактично, це правило дозволяє залишати машини на узбіччі);

Перешкоджає руху інших транспортних засобів, пішоходів і інвалідів;

Залишений в смузі громадського транспорту або на велосипедній доріжці;

Заважає руху або роботі снігоприбиральної або іншої комунальної техніки в разі введення надзвичайного стану.

При цьому новий порядок передбачає, що при евакуації паркувальні інспектори повинні не тільки невідкладно повідомити про це Нацполіцію, а й внести дані на офіційний сайт органу виконавчої влади (КМДА), а також відправити смс і електронне повідомлення на пошту належного користувача.

Очевидно, при цьому інспектори повинні будуть звертатися до відповідних баз даних.

Відправлене повідомлення повинно містити таку інформацію:

Держномер затриманого авто;

Дата і час затримання автомобіля;

Адреса і телефон штрафмайданчика.

Безкоштовно, але з дозволом

Безкоштовним правом паркування наділять тільки інвалідів, осіб, які їх перевозять, а також "резидентів" (власники або офіційні орендарі квартир і офісів) в спеціально відведених для цього місцях в період з 20:00 до 8:00. Правда, щоб скористатися безкоштовним паркуванням і не нарватися на штрафи останнім доведеться спочатку внести свої дані в АСКОП. В системі для цих цілей створять окремий реєстр, куди стануть вносити інформацію про інвалідів і резидентів. Зробили це для того, щоб безкоштовні місця не діставалися "чужинцям", на кшталт гостей, які засиділися.

Визначати своїх пропонують по окремих зонах, які наріжуть в межах районів міста. Після внесення даних до реєстру, автомобілісту оформлять спеціальний дозвіл, який і буде доводити його право на безкоштовну нічну парковку.

Послаблення, яке дістанеться всім без винятку автомобілістам – це невеликий часовий бонус. Неоплачена парковка протягом перших 10-ти хвилин стоянки порушенням вважатися не буде. Виняток зробили тільки для майданчиків, обладнаних шлагбаумами і іншими системами контролю в'їзду/виїзду.



Крім того, тотально безкоштовними київські парковки будуть в День Конституції, Перемоги, Незалежності, а також в День Києва. Правда, навряд чи це втішить киян. Які зазвичай ці дні вважають за краще проводити далеко за межами столиці.

Більше місць

Погана новина полягає в тому, що Київрада в рамках програми збільшення паркомісць, передбачила можливість створення платних нічних охоронюваних парковок. Не виключено, що якась частина з них займе нинішні безкоштовні місця – одну від одної буде відрізняти тільки будка охоронця і табличка з тарифами. Правда, київські депутати пообіцяли встановити пільгову ціну для таких майданчиків – стоянка з 21:00 до 9:00 обійдеться власнику в 10-30 грн.

Всього ж протягом найближчих двох років у столиці має з'явитися близько 40 тис. нових паркувальних місць. А загальну їх кількість у середньостроковій перспективі мають намір збільшити з нинішніх 25 тис. до 125 тис. Причому за новими правилами паркування в обов'язковому порядку потрібно буде обладнати електрозарядками. Мінімум до 2020 року – 5% від загальної кількості паркомісць.

При цьому київська влада збирається акцентувати зусилля на перехоплюючих парковках біля кінцевих станцій метро. Пріоритетними називають ірпінський, вишгородський, чернігівський, житомирський, бориспільський, одеський і дніпропетровський напрямки. Втім, як і у всіх попередніх аналогічних заявах, чиновники не стали називати ні конкретних дат реалізації проекту, ні місць розташування нових майданчиків