"Розкатані" колісні арки потрібні, аби вміщувати тюнінгові колеса більшлго розміру, ніж стокові. Напевно саме про це думав пес, коли "працював" над новеньким спорткаром свого власника.

Домашні улюбленці часом підносять своїм власникам неприємні сюрпризи. Хазяїн новенького спорткара Porsche 911 Turbo S відчув це на собі.

Зазвичай від чотирилапих страждають помешкання та меблі, можливо взуття та одяг, однак цього разу кудлатий зубастик гострив свої зуби об… крило Porsche 911 Turbo S вартістю понад 200 тисяч доларів.

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Можливо, якби собака пошматував обивку крісел у машині, у цьому не було б нічого особливого, однак у цьому випадку песик чомусь уподобав алюмінієву деталь кузову.

Прикрий випадок аж ніяк не засмутив власника автомобіля і пса. Він вирішив прикрити пошкоджене крило деталями широкого кузову від каліфорнійської тюнінг-студії Sharkwerks, за що остання має віддячити песику за нового клієнта запашним кілограмовим стейком.

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